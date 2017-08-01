Samanyolu Haber /Gündem / Bir 'hero' gözaltısı daha /01 Ağustos 2017 19:16

Bir 'hero' gözaltısı daha

Aydın'da "Hero" yazılı tişörtle postaneye işlem yapmaya gelen şahıs gözaltına alındı.

SHABER3.COM

'Hero' yazılı tişörtle postaneye geldi, gözaltına alındı!

Aydın’ın merkez Efeler ilçesinde "Hero" yazılı tişörtle postaneye işlem yapmaya gelen şahıs gözaltına alındı.  

gazetevatan.com'un aktardığına göre olay bugün 15.15 sıralarında Hasanefendi Mahallesi Gençlik Bulvarında bulunan PTT şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; üzerine giydiği “Hero” yazılı tişört ile postaneye işlem yapmaya gelen Zekeriya G.’yi fark eden postane güvenlik görevlisi durumu 155 Polis İmdat hattına ihbar etti. Postaneye gelen güven timleri, bir süre görüştükleri Zekeriya G.’yi gözaltına aldı.

Zekeriya G. sorgulanmak üzere Aydın Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.
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