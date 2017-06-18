Duşakabinoğulları kitap oluyor

Milliyet Yazarı Melih Aşık Duşakabinoğılları'nın hikayesini yazdı .





Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki karşılama törenlerinde, merdivenlerde, tarihteki Türk devletlerini temsil eden kıyafetler giyen askerler yer alıyordu.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Hasan Herken, Ocak 2015’te Twitter’da “Şu bornozla fotoğrafı olan kişi hangi beyliği temsil ediyor?” diye sorunca bir kullanıcı “Duşakabin-oğulları” yanıtını vermişti.

Prof. Hasan Herken AKP’den gelen baskılar üzerine istifa etti. Daha sonra açığa alındı. Sonra hapse atıldı. Prof. Hasan Herken hafta sonunda çıktığı mahkemede ifadesi arasında dedi ki:

- Cezaevinde yaşadıklarımı kitap haline getireceğim ve adını ‘Başımı Yedin Duşakabinoğlu’ koyacağım...

Kitabın adı: “Türkiye bir hukuk devletidir” de olabilir.