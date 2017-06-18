Şarap fabrikasında iftar, baş köşede AKP'li başkan...

Çanakkale Eceabat'ın AKP'li Belediye Başkanı Adem Ejder, Suvla şarap fabrikasında iftar yemeği düzenledi.
İftar yemeğini Facebook hesabından paylaşan Ejder, "Cuma Günü İftarımızı Suvla Çalışanları ile birlikte açtık.Hemşehrilerimizle aynı sofrada iftar sevincimizi paylaştık." ifadelerini kullandı.
Ejder'in iftar yemeği düzenlediği Suvla şaraplarının internet sitesinde ise, şirketle ilgili "Şarabın doğduğu toprakların ruhunu yeniden canlandırarak, 'şato tipi' yüksek nitelikli şarap yapma idealini gerçekleştiriyor." ifadeleri yer alıyor.