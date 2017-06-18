Altan Kardeşler ve Nazlı Ilıcak yarın ilk kez mahkemeye çıkıyor

17 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesinde 26. Ağır Ceza Mahkemesinde saat 10.00’da görülecek.

Altan Kardeşler, Nazlı Ilıcak ve Ekrem Dumanlı hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.



16 kişi hakkında 3’er kez ağırlaştırılmış hapis cezasının istendiği davada tutuklu olan Altan kardeşler yaklaşık 10 ay sonra ilk defa mahkemeye çıkacak.

‘İDDİANAMEDE HABER VE YAZILAR DIŞINDA DELİL YOK’

İddianamedeki suçlamaları da hatırlatan Avukat Ok, “Bu iddianamede 7 yıl önce yayımlanmış bir haberle, yine köşe yazıları ve 14 Temmuz tarihinde Can Erzincan TV’de yayımlanmış programda darbe çağrıştırıcılığı yapmakla suçlanıyorlar. Soruşturma aşamasında Savcılık Altanların darbecilere subliminal mesaj verdiğini iddia etmişti. Ancak iddianamede bu cümleyi kullanmamış, onun yerine darbe çağrıştırıcılığı ifadesini kullanmış. İddianamede söz, yazı ve haber dışında herhangi bir delil yok. Bu iddianame somut delillerle değil niyet okuma ile yazılmış. Savcı Altanların söylemediği, hatta ima dahi etmediği 15 Temmuz darbesini bildiklerini iddia etmiş. Buna kanıt olarak da eleştirel yazıları ile programda kullandıkları cümleleri göstermiş. Üstelik bu iddianamede yer alan darbe çağrıştırıcılığı tamlaması Türk Ceza Kanunu’nda da yok. İddianame dünyada ilk kez “düşünce yoluyla darbe çağrıştırıcılığı” gibi hayatın olağan akışına aykırı bir temel üzerine inşa edilmiş” diye konuştu.

Altan kardeşler ve Ilıcak hakkında üçer kez müebbet istendi





Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak dahil 17 kişi hakkında Gülen Cemaatine yönelik medya soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame İstanbul 26’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Can Tuncay tarafından hazırlanan iddianamede; Altan kardeşler ve Ilıcak dahil 16 kişi hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.





İddianamede Altanlar ve Ilıcak’ın darbe girişimini önceden bildikleri ve darbe girişimine zemin hazırlayan söylem ve propagandalarda bulundukları öne sürülmüştü.





Bu üç isim hakkında, darbeye teşebbüs suçunu oluşturan, ‘Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme’, ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme’ ve ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti. Altan kardeşler ve Ilıcak’ın ayrıca söz konusu suçu terör örgütü adına işledikleri belirtilerek ‘Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme’ suçundan ayrıca 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.