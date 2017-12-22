Samanyolu Haber /Gündem / Duruşma başladı... Jüri bugün karar verebilir /22 Aralık 2017 18:43

Duruşma başladı... Jüri bugün karar verebilir

Manhattan Federal Mahkemesi'nde 20'inci gününe giren "ABD Atilla'ya Karşı" davasında, jüri üyeleri üçüncü kez Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı için kararını vermek üzere toplandı.

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İran'a yönelik ambargoyu delmekle suçlanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla için kararını verecek jüri bugün üçüncü kez toplandı. Bugün de karar çıkmazsa bir sonraki toplanma günü 3 Ocak 2018 olacak.

Yargıç Richard Berman, dünkü oturumu kapatırken jürinin bugün New York saatiyle 16:45'e kadar çalışmaya devam edip edemeyeceklerini sorduğunu açıkladı.

Jüri üyelerinin bu talebi, ABD'deki resmi Noel tatili sebebiyle önemli. Çünkü, kararlarını en geç yarın yani Noel'den önceki son mesai günü bitmeden önce vermek istiyor. Jüri üyeleri bugün de karar vermezse karar Noel ve yılbaşı tatilinin bitimine yani 3 Ocak 2018'e kalacak.

Jüri üyelerinin kesin kararlarını vermeden önce ABD'nin İran'a yönelik ambargo kararını içeren "Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası"nın (IEEPA) üçüncü unsurunu sordu. 

Jürinin talebi bugün yerine getirildi ve üçüncü unsurla ilgili detaylar jüriye iletildi.
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