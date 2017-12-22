Düştükçe düşüyor... Bitcoin yüzde 40 değer kaybetti

On Track Innovations, Riot Blockchain, Digital Power ve ismi değişen Long Blockchain gibi kripto paraya dayalı hisseler, Cuma günü piyasaların açılmasından önceki işlemlerde yüzde 21 kadar düştü. Bitcoin, düşüşünün dördüncü gününe girdi.





Bitcoin, 18 Aralık'ta gelmiş olduğu zirveden yüzde 37 civarında geriledi ve 11 bin 880 dolarlara kadar indi.





Odağını blockchain teknolojisine kaydıracağını duyurarak "Long Island Iced Tea" ismini değiştiren "Long Blockchain", Perşembe günü bu haberin ardından yüzde 183 yükselmişti. Şirket, Cuma günü piyasalar açılmadan önceki işlemlerde yüzde 19 eksideydi.