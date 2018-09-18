Samanyolu Haber /Gündem / Bir haftada 261 Twitter kullanıcısına operasyon /18 Eylül 2018 01:26

Bir haftada 261 Twitter kullanıcısına operasyon

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, son bir haftada 376 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı, 261 kişi de adli işlem geçirdi

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Bakanlığın resmi internet sitesindeki açıklamaya göre, bu tarihler arasında 376 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 261 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Sosyal medya paylaşımlarına yöneltilen suçlamalar şöyle: "Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren…"

SOSYAL MEDYA SORUŞTURMALARI

Emniyet Genel Müdürlüğü 12 Ağustos'ta, dolar kuru ile ilgili paylaşım yapan 346 sosyal medya hesabı hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları da "ekonomik saldırılara hizmet eden mahiyette haber, yazılı ve görsel yayın, sosyal medya hesapları" iddiasıyla aynı gün soruşturma başlattı.

Bakanlık, 26 Şubat'ta da Afrin harekatını sosyal medyadan eleştiren ve eleştirel etkinliklere katılan 845 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.
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