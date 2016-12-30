94 dernek mühürlendi

94 derneğe kilit







AKP terörle mücadele adı altında sivil toplum örgütlerini yok etmeye devam ediyor.





İçişleri Bakanlığı, OHAL Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında ‘genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak’ gerekçesiyle yeni yasaklama kararları aldı.





Bakanlıktan yapılan açıklamada, 94 derneğin faaliyetlerinin örgütlerle bağlantılı olduğu iddiasıyla (Cemaat'le 42, PKK/KCK ile 26, DHKP-C ile 3, diğer aşırı sol örgütlerle 19 ve DEAŞ ile 4) durdurulduğu belirtildi.





Daha önce, 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK ve 22 Kasım 2016 tarih ve 677 sayılı KHK’lar ile 1325 dernek kapatılmıştı.

