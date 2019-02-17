Samanyolu Haber /Dünya / Dünyanın en güvenli otomobilleri belli oldu /17 Şubat 2019 11:57

Dünyanın en güvenli otomobilleri belli oldu

Euro NCAP uzmanları 2019’un en güvenli otomobilleri listesini hazırladı. Otomobillerin sağlamlık testleri CarBuyer portalında yayınlandı.

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'Küçük aile otomobili' kategorisinde herhangi bir kazada yetişkin yolcular için yüzde 96 oranında güvenlik sağlayabilen ve ayrıca fren asistanı, şerit değiştirme asistanı ve sürücünün yorgunluğunu takip sistemine sahip olan Mercedes-Benz A-Class birinci seçildi. Ford Focus ve Nissan Leaf ikinci ve üçüncü sırayı aldı.

'Büyük aile otomobili' kategorisinde, test edilen tüm araçlar içerisinde yetişkinler ve çocuklar için en güvenli araç olarak Audi A6 seçildi. Audi A6 ayrıca, başta kör nokta uyarı sistemi olmak üzere sürücüye yardımcı olan yeni teknolojilerle donatılmış. Bu kategoride Audi A6'yı Mazda 6 ve Volvo V60 takip ediyor.

SUV modeller arasında BMW X5, yetişkinler ve çocuklar için sırasıyla yüzde 89 ve 86 oranında güvenlik sağlamada en iyi otomobil seçilirken, Volkswagen Touareg ve Jaguar I-Pace ikinci ve üçüncü oldu.
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