MHP'li isimden 'Cumhur' teklifi: AKP ve MHP'yi kapatıp CİP'i kuralım

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ittifakları da beraberinde getirdi. Önce 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi ardından 31 Mart yerel seçimleri için ittifaklar kuruldu.
Muhalefet partilerinin ittifakında yapı değişse de AKP ve MHP 'Cumhur İttifakı' adıyla yol yürümeye devam ediyor. İki partinin etkinliklerinin birçoğunda kendi partilerinin amblemi ve logosu da kullanılmıyor. Bu manzara kulislerde ilginç sohbetlere konu oluyor.
Gazete Duvar'ın kulis haberine göre, oy kullanacağı ilde yapılan ittifak nedeniyle ne büyükşehir belediye başkanlığı, ne ilçe belediye başkanlığı, ne de meclis üyeliği pusulasında partisine oy verebilecek olan bir MHP milletvekili gülerek, "İttifak nedeniyle kendi partime, üç hilale mühür vuramayacağım. Bu durumda AK Parti, MHP birleşsin yeni parti kuralım, adı da Cumhur İttifakı Partisi, kısaca CİP olsun" önerisinde bulundu.
3600 EK GÖSTERGE ANKETLERİ BEKLİYOR
Bu arada AKP’den kamu çalışanlarının maaşlarını iyileştirecek 3600 ek gösterge düzenlemesi için aynı gün iki farklı açıklama geldi. Grup Başkanvekili Bülent Turan Meclis takvimi uygun olursa bunun seçim öncesi gündeme gelebileceğini söyledi. Konunun halen çalışıldığını belirten AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise seçim öncesi etik olmayacağını ifade etti. Parti içindeki farklı açıklamalar kafaları karıştırırken kulislerde 3600 ek gösterge ile ilgili kararın anketlere göre verileceği konuşuluyor. Meclis Başkanlığına sunulan iki kanun teklifinin görüşmeleri ve yeni Meclis Başkanının seçilmesinin ardından tatile girmesi beklenen Meclis’e, AKP’nin yaptığı son anketler iyi gelmezse tatil öncesi bu konuyla ilgili ayrı bir düzenlemenin sunulabileceği ya da görüşülen kanunlara bir önerge ile ekleme yapılabileceği iddia ediliyor.
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