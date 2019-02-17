Samanyolu Haber /Gündem / Hapisteki görme engelli gazeteci: Düzenli olarak sular kesiliyor, kitaba erişim sıkıntımız var /17 Şubat 2019 11:51

Hapisteki görme engelli gazeteci: Düzenli olarak sular kesiliyor, kitaba erişim sıkıntımız var

Cemaat üyeliğinden hakkında verilen 8 yıl, 10 ay 15 gün hapis cezası istinaf mahkemesince onanmasında sonra 2017’in Temmuz ayında cezaevine giren görme engelli gazeteci Cüneyt Arat’ın Twitter adresinden son durumu paylaşıldı.

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Yakınları aracılığı ile twitter hesabından açıklama yapan Arat, herkese selamlarını iletti ve cezaevindeki sorunları anlattı.

Arat'ın Twitter adresinden şunlar paylaşıldı:

''Merhaba Arkadaşlar, Cüneyt Bey'in hepinize selamı var. Genel durumu iyi ancak bazı şikayetleri var. Sesimizi duyurmak için yardımcı olur musunuz? Cüneyt Bey'den gelen mesaj: "Burada her gün düzenli bir şekilde soğuk ve sıcak sular kesiliyor. Koğuşta 18 kişiyiz. Temizlik ihtiyacımızı gideremiyoruz. Ayrıca, memur çağırma anonsları 7/24 koğuşlarımızdaki hoparlörlerden yapılıyor. Bu çok rahatsız edici bir durum. Kitap konusunda ciddi sıkıntı çekiyoruz. Kurumun dış kantininde kitap satın alma hizmeti verilmiyor. Bir de, yazdığım iki mektup "sakıncalı" olduğu gerekçesiyle engellendi cezaevi  yönetimi tarafından.''
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