Hapisteki görme engelli gazeteci: Düzenli olarak sular kesiliyor, kitaba erişim sıkıntımız var

Yakınları aracılığı ile twitter hesabından açıklama yapan Arat, herkese selamlarını iletti ve cezaevindeki sorunları anlattı.

Arat'ın Twitter adresinden şunlar paylaşıldı:

''Merhaba Arkadaşlar, Cüneyt Bey'in hepinize selamı var. Genel durumu iyi ancak bazı şikayetleri var. Sesimizi duyurmak için yardımcı olur musunuz? Cüneyt Bey'den gelen mesaj: "Burada her gün düzenli bir şekilde soğuk ve sıcak sular kesiliyor. Koğuşta 18 kişiyiz. Temizlik ihtiyacımızı gideremiyoruz. Ayrıca, memur çağırma anonsları 7/24 koğuşlarımızdaki hoparlörlerden yapılıyor. Bu çok rahatsız edici bir durum. Kitap konusunda ciddi sıkıntı çekiyoruz. Kurumun dış kantininde kitap satın alma hizmeti verilmiyor. Bir de, yazdığım iki mektup "sakıncalı" olduğu gerekçesiyle engellendi cezaevi yönetimi tarafından.''