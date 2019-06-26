Samanyolu Haber /Spor / 'Dünyaca ünlü golcü bedelsiz Galatasaray'da /26 Haziran 2019 22:07

'Dünyaca ünlü golcü bedelsiz Galatasaray'da

Sezonu şampiyon bitiren Galatasaray'da geçtiğimiz yıl en büyük problem gol yollarında yaşanıyordu. Gomis'in satışı sonrası istediği oyuncuyu bir türlü bulamayan Aslan, Diagne ve Mitroglou'da da hüsran yaşamıştı.

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Diagne'nin özellikle disiplinsiz tutumu taraftarı da isyan ettirmişti. Diagne'yi satmayı düşünen sarı-kırmızılılar bir yandan da yeni bir golcü için arayışını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılarda son olarak dünyaca ünlü İtalyan golcünün adı gündemde. İspanyol AS Gazetesi, bonservisini eline alan 34 yaşındaki Fernando Llorente için Galatasaray'a transfer olabileceğini yazdı.

Tottenham Hotspur ile sözleşmesi biten Fernando Llorente, herhangi bir bedel ödenmeden Sarı Kırmızılılar ile anlaşabilir.

Bu sezon İngiliz kulübü ile çıktığı 35 maçta sekiz gol beş asistlik bir performans gösteren Llorente'nin talibi çok. Galatasaray dışında da oyuncuyla birçok kulüp ilgileniyor.

Bu arada Serie A ekipleri Inter, Roma, Milan ve oyuncunun eski kulübü Athletic Bilbao da İspanyol forveti bedelsiz bir şekilde kadrosuna katmak istiyor.

Fernando Llorente, futbol kariyerine ilk olarak 1994 yılında Funes takımının alt yapısında başladı. Bu takımın alt yapısında bir sene oynadıktan sonra 1995 yılında River Ebro, 1996 yılında da Athletic Bilbao takımlarının alt yapısına transfer oldu.

Yedi sene boyunca Athletic Bilbao takımının alt yapısında kendini geliştiren tecrübeli futbolcu, 2003-2004 sezonunda Baskonia'a takımına transfer oldu.

Burada bir sezon içerisinde 33 maçta 12 gol atınca, 2004-2005 sezonunda eski takımı Athletic Bilbao'nun B takımına tekrardan monte edildi.

Bir sezon boyunca B takımda 26 maça çıkıp dört gol atan Fernando Llorente, 2005-2006 sezonunda as takıma yükseltildi ve takımda kısa sürede kendisini ispatladı.

İspanyol gülcü daha sonra kariyerinde Juventus, Sevilla ve Tottenham gibi büyük kulüplerin formasını terletti.
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