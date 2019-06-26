Arınç'tan yeni partiye ilişkin bomba yorum

Arınç: Ali Babacan lider değil, Davutoğlu güçlü bir figürÇarşamba, 26 Haziran 2019 15:17AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine atanan Bülent Arınç, AKP içindeki yeni parti tartışmalarında öne çıkan isimleri değerlendirdi.





Sözcü'de yer alan habere göre, Arınç'ın, Ali Babacan için “Çalışkan, dürüst, kamuoyunda da sevilen bir arkadaşımız. Ama lider değil. Bir partide ikinci, üçüncü görevi üstlenecek biri olabilir” dediği öğrenildi.





Ahmet Davutoğlu konusunda ise ‘'Davutoğlu 2003'ten itibaren Başdanışman, Dışişleri Bakanı, Genel Başkan ve Başbakanlık görevleri üstlendi. Kendini yetiştirmiş, donanımlı, çalışkan bir kişi. Girdiği seçimde de yüzde 49 oy aldı. Tecrübesi daha fazla, güçlü bir siyasi figür” yorumunu yaptı.



