Samanyolu Haber /Gündem / Arınç'tan yeni partiye ilişkin bomba yorum /26 Haziran 2019 22:22

Arınç'tan yeni partiye ilişkin bomba yorum

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, AKP içindeki yeni parti tartışmalarında öne çıkan isimler olan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

SHABER3.COM

Arınç: Ali Babacan lider değil, Davutoğlu güçlü bir figürÇarşamba, 26 Haziran 2019 15:17AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine atanan Bülent Arınç, AKP içindeki yeni parti tartışmalarında öne çıkan isimleri değerlendirdi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Arınç'ın, Ali Babacan için “Çalışkan, dürüst, kamuoyunda da sevilen bir arkadaşımız. Ama lider değil. Bir partide ikinci, üçüncü görevi üstlenecek biri olabilir” dediği öğrenildi.

Ahmet Davutoğlu konusunda ise ‘'Davutoğlu 2003'ten itibaren Başdanışman, Dışişleri Bakanı, Genel Başkan ve Başbakanlık görevleri üstlendi. Kendini yetiştirmiş, donanımlı, çalışkan bir kişi. Girdiği seçimde de yüzde 49 oy aldı. Tecrübesi daha fazla, güçlü bir siyasi figür” yorumunu yaptı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Arınç'tan yeni partiye ilişkin bomba yorum Sonraki Haber >>

Siyasetçi canlı yayında gazeteciye saldırdı

Siyasetçi canlı yayında gazeteciye saldırdı

Eğitimci Turgay Karaman'ın eşinden çağrı

Eğitimci Turgay Karaman'ın eşinden çağrı

Aranırken TRT klibini çekti, hapiste yayınladı

Aranırken TRT klibini çekti, hapiste yayınladı

Cübbeli Ahmet'in açıklaması 'fetva' değilmiş

Cübbeli Ahmet'in açıklaması 'fetva' değilmiş

Ekrem İmamoğlu kazanınca yolculardan ücret almadı

Ekrem İmamoğlu kazanınca yolculardan ücret almadı

AKP Fatih'te seçimi neden kaybetti?

AKP Fatih'te seçimi neden kaybetti?

Ver mehteri....

Ver mehteri....

Binali Yıldırım araç içinde ağladı

Binali Yıldırım araç içinde ağladı

Küçükkaya'ya cesaret geldi: Binali Yıldırım'a hakkımı helal etmiyorum

Küçükkaya'ya cesaret geldi: Binali Yıldırım'a hakkımı helal etmiyorum

'Babacan'a, Erdoğan'a yeni partiyi kurduklarını haber verme görevi verildi'

'Babacan'a, Erdoğan'a yeni partiyi kurduklarını haber verme görevi verildi'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:53:03