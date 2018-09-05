Samanyolu Haber /Gündem / Dünyaca ünlü ajanslar Google, Facebook'a isyan etti /05 Eylül 2018 00:29

Dünyaca ünlü ajanslar Google, Facebook'a isyan etti

Avrupa'nın önde gelen haber ajansları yayınladıkları ortak bir açıklamayla internet devleri Google ve Facebook'u medyada çıkan haber ve içerikleri "sömürmekle" suçladı.

SHABER3.COM

Avrupa’nın önde gelen haber ajansları yayınladıkları ortak bir açıklamayla Google ve Facebook gibi internet devlerinin, medyada çıkan haber ve içerikler için ödeme yapması gerektiğini belirtti.


DW Türkçe’nin haberine göre, ajanslar, internet devlerinin medya haber içeriklerini reklam geliri elde etmek için kullandığını ifade ederek, çok yüksek meblağlar ödeyerek ürettilen haberlerin bu şirketler tarafından ‘sömürüldüğünü’ dile getirdi.

Buna göre, aralarında Alman haber ajansı dpa, Fransız haber ajansı AFP, İngiliz haber ajansı Press Association ve Türkiye’den Anadolu Ajansı’nın da bulunduğu yaklaşık 20 haber ajansının idarecisi, Avrupa Parlamentosu’na Avrupa’daki telif hakları yasalarındaki ‘garip dengesizliği’ düzeltme çağrısı yaptı.

Açıklamada Google ve Facebook’un tasarıya kullanıcıların özgür internet erişimini engelleyeceği gerekçesiyle karşı çıktığı kaydedilirken, Facebook’un 2017 yılında 16 milyar dolar, Google’ın ise 12 milyar 700 milyon dolar kar elde ettiğine dikkat çekildi.

Ajanslar internet devlerinin medyanın zararını internet kullanıcılarına mal etmeden karşılayabileceğini savundu.

Açıklamada buna çözüm olarak ‘adil bir fiyat uygulaması’ önerildi.

“Bahsettiğimiz, haberleri sömürenlere uygulanacak adil bir fiyat uygulaması. Avrupa’da özgür basın ve demokratik değerler için AB yasa koyucularının telif hakları reformu konusunda bastırması gerekiyor” ifadeleri yer aldığı açıklamada ayrıca ‘Google ve Facebook gibi internet devlerinin gazete ve haber ajanslarının çok yüksek meblağlar ödeyerek ürettikleri sayısız içeriği ödeme yapmadan kullandıklarının’ da altı çizildi.

Telif hakları yasa tasarısı geçen temmuz ayında Avrupa Parlamentosu’nda reddedilmişti. Tasarı 12 Eylül’de yeniden oylanacak.

Yasa tasarısının 11 ve 13’üncü maddeleri tartışmalara neden olmuştu. 13’üncü madde Facebook veya Google’ın sahibi olduğu YouTube gibi platformlarda telif haklarını ihlal eden içeriklerin yayınlanması konusunda bu platformları yasal olarak sorumlu konumuna getiriyor. 11’inci madde ise internet devlerinin veya diğer firmaların kullandıkları içerikler için gazete, haber ajansı ve dergilere para ödemesini öngörüyor.

 
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