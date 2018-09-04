Beyaz Saray’dan Suriye'ye kimyasal silah uyarısı

Beyaz Saray’ın açıklamasında, İdlib’e yapılan operasyon sırasında Suriye rejiminin kimyasal silah kullanması sonucunda buna en hızlı ve uygun şekilde yanıt verileceği vurgusu yapıldı.





Açıklamada ayrıca, İdlib’de muhalif bölgelere yapılan operasyonda Suriye rejiminin felakete yol açabilecek saldırgan tavırlarının da dikkatlice gözlendiği belirtildi.





HEDEF MİNİMUM SİVİL ZAYİATI





Hafta başında İran ve Rusya’dan yapılacak operasyonda minimum sivil zayiatın hedeflendiği belirtilmiş ancak bölgede bulunan teröristlerin de köklerinin temizlenmesi gerektiği vurgulanmıştı