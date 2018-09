AKP'den et ithalatına yeni bir kılıf

Kırmızı et ve canlı hayvan ithalatına alışan Türkiye’de ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak etler de artık ithal edilecek. Et ve Süt Kurumu’nun “fiyatları düşürmek” için başlattığı, ancak başarısız olduğu et ithalatı için “yardım kuruluşlarına” ilk kez ithalat izni verildi. Buna göre, Türk Kızılayı, ithal etler tebliğinde istenen sağlık ve teknik şartlardan muaf tutularak ve gümrüksüz olarak koyun, keçi ve sığır eti ithal edebilecek. Yerli üretici yine hiçe sayılacak, çözüm yine ithalatta aranacak, sektör iyice bitecek!









SADECE TÜRK KIZILAYI…

Milli Gazete'nin haberine göre Bugüne kadar sadece Et ve Süt Kurumu’na verilen et ithalat izni, ilk kez yardım kuruluşlarına verilmeye başlandı. Yardım kuruluşları 31 Aralık 2018’e kadar gümrüksüz ve ithal etler tebliğinde istenen sağlık ve teknik şartlardan muaf tutularak koyun, keçi ve sığır eti ithal edebilecek. Yardım kuruluşlarının ithal edeceği et miktarına bir sınırlama da getirilmedi. İthalat yetkisi bütün yardım kuruluşlarına verilmiş gibi görünse de söz konusu ithalat yetkisinden sadece Türk Kızılayı’nın yararlanacağı kaydediliyor.





İTHAL EDİLECEK ETLERDE TEBLİĞ ŞARTLARI ARANMAYACAK

AKP hükümetinin tarım ve hayvancılık politikası tamamen iflas etti. Tarım ve hayvancılığın desteklendiği yönünde bir algı oluşturulmaya çalışılırken, diğer yandan ülke hayvancılığının tamamen bitirilmesi için her türlü politika hayata geçiriliyor. Et ve Süt Kurumu’ndan sonra Türkiye’de ilk kez yardım kuruluşlarına da et ithalatı için izin verildi.





20 Ağustos’ta Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan yönetmelik ve tebliğ değişikliği ile yardım kuruluşları da et ithal edebilecek. Skandal bununla da bitmiyor. Yardım kuruluşlarının yapacağı et ithalatı, “Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ”e tabi olmadan yapılacak. Yani yardım kuruluşlarının yapacağı et ithalatını kolaylaştırmak için bakanlık bunlara özel teknik ve sağlık şartnamesi hazırlayacak.





İŞTE SKANDAL DEĞİŞİKLİK

20 Ağustos’ta Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan “Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik” değiştirilerek geçici 3’üncü madde eklendi. Buna göre, “insani yardım ve hayır amacıyla faaliyet gösteren, izin almadan yardım toplama hakkına sahip dernek ve vakıflar tarafından ticari amaç güdülmeksizin ithal edilecek koyun, keçi ve sığır cinsi hayvanlara ait etlerin sağlık ve teknik şartlarına ilişkin usul ve esaslar bakanlıkça belirlenir” denildi. Yönetmelikle birlikte, “Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ”de de değişiklik yapılarak söz konusu yönetmeliğe eklenen “geçici 3’üncü madde” tebliğ kapsamına çıkarıldı. Yönetmelik ve tebliğde yapılan bu değişikliklerle birlikte yardım kuruluşlarına et ithalatı için özel izin verilirken, yardım kuruluşlarının ithal edeceği etler, ithal etler tebliğinde istenen sağlık ve teknik şartlardan muaf tutuldu. Yardım kuruluşlarının ithal edeceği etlerde istenilecek teknik sağlık şartlarını bakanlık özel belirleyecek.





HANGİ YARDIM KURULUŞLARI YARARLANACAK?

Yapılan yönetmelik değişikliği bütün yardım kuruşlarını kapsıyor gibi görünse de yönetmelik değişikliğinin sadece Türk Kızılay’ı için yapıldığı kaydediliyor. Şu ana kadar da sadece Kızılay’ın başvuru yaptığı belirtiliyor.





ÇARE İTHALATTA ARANIYOR AMA BULUNAMIYOR

Bilindiği üzere, bir zamanların “tarım ve hayvancılık ülkesi” olan Türkiye’de, 7 sene önce “kırmızı et fiyatlarını düşürmek” üzere kırmızı et ve canlı hayvan ithalatına girişilmişti. Geçen sürede fiyatların düşmemesi üzerine ise dönemin Tarım ve Hayvancılık Bakanı, ithalatın gerekçesinin “fiyatların stabil kalması” olduğunu söylemişti. Geçen sene ise düşmeyen fiyatlara “çözüm” olarak birkaç zincir markette “ucuz ithal kıyma ve kuşbaşı” satışına başlanmıştı.