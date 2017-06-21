MHP'den kovulan muhalifler şimdi ne yapacak?









Meral Akşener, Sinan Oğan, Ümit Özdağ ve Koray Aydın’ın genel başkan adayı olarak 19 Haziran 2016’da gerçekleştirdiği “MHP Olağanüstü Tüzük Kurultayı”nın iptaline yönelik açılan davada, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden “kurultayın iptali ve bu kurultayda alınan tüm kararların yokluğunun tespiti” kararı çıktı. Yeni yol haritası için en başından bu yana bu davayı bekleyen muhalefet cephesinin ise bir sonraki siyasi adımları belli olmaya başladı. Buna göre muhaliflerin öncelikli hareket noktasını “referandumda hayır oyu veren yüzde 48’lik taban” oluşturacak.





Kurultay iptal edildi





Kasım seçimlerinden sonra “MHP’nin seçimlerde başarısız olduğu gerekçesiyle” partinin olağanüstü kurultayı toplaması için delegelerin imzasını alarak, genel merkezden olağanüstü kurultay talep eden Meral Akşener, Sinan Oğan, Ümit Özdağ ve Koray Aydın’ın 19 Haziran 2016’da gerçekleştirdiği kurultay, mahkemece iptal edildi. “Kurultayın hukuksuz olduğu” savıyla eski MHP milletvekili ve üst kurul delegesi Cemal Enginyurt’un açtığı kurultayın iptaline yönelik davada, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden “iptal ve kurultayda alınan tüm kararların yokluğunun tespiti” kararı çıktı. Dün görülen duruşmaya, MHP Genel Merkezi’nin avukatı Yücel Bulut ile Akşener’in avukatı Feridun Bahşi katıldı. Mahkeme, aralarında Ümit Özdağ, Müsavat Dervişoğlu, Şefik Çirkin, Enez Kaplan’ın da bulunduğu üst kurul delegelerinin davaya müdahillik taleplerini kabul ederken, taraflara son sözleri de soruldu.









‘Vicdanlar yaralandı’





Karara ilişkin Koray Aydın da “Ülkücü iradenin haklı talepleri karşısında, parti yönetiminin tutumu ve nihayetinde yargının bugün (dün) verdiği karar vicdanları yaralamıştır” açıklamasında bulunurken, Ümit Özdağ “Türkiye’de adaletin olmadığını biliyorduk. 10 dakikada verilen MHP kurultayının iptali kararı sadece adaletin olmadığı gerçeğinin altını çizdi” ifadelerini kullandı.





MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da “Tarlalarda yapılan kongrelerden sonuç alınamayacağını belli çevrelerin artık öğrenmesi lazım. Biz olağan kurultayımıza hazırlıklarımızı sürdürüyoruz, 732 ilçe 44 il kongremizi tamamladık, büyük bir şölenle kurultayımızı yapacağız” açıklamasında bulundu.





Oğan yeni oluşuma sıcak, Özdağ tereddüt yaşıyor





Kararla birlikte Bahçeli muhaliflerinin nasıl bir yol izleyeceği de belli olmaya başladı. Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, “partiye geri dönüş şansı kalmayan” muhalefet, yeni bir partinin çatısı altında bir araya gelebilecek. Yeni partinin sonbahara hazırlandığı belirtilirken, muhalefetin hareket noktasını ise “anayasa değişikliği referandumunda ‘hayır’ oyu veren yüzde 48’lik taban oluşturacak.” Muhalefet, “olası bir erken seçim” durumunda seçimlere kurultayları yapılmış mevcut bir parti üzerinden katılacak. Bu süreçte, Sinan Oğan’ın kurulacak yeni bir partiye katılmaya sıcak baktığı değerlendirmeleri yapılırken, Ümit Özdağ’ın ise “tereddütlerinin olduğu” ileri sürüldü. Koray Aydın’ın ise yakın çevresine, “Partim MHP. MHP’nin dışındaki bir oluşumda yer almak istemiyorum” yorumlarını yaptığı ifade ediliyor. Özdağ ile ilgili olarak da siyasi kulislerde, Akşener’in kuracağı partiden bağımsız yeni bir parti kuracağı iddiaları da dillendiriliyor.