Suudi Arabistan'da 11 prens ve çok sayıda bakan gözaltında

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yayınlanan kraliyet kararnamelerine göre, Kraliyet Muhafızları, Ekonomi ve Planlama bakanları ile Deniz Kuvvetleri Komutanı değiştirildi.







Kraliyet Muhafızları Bakanı olarak görev yapan ve birkaç ay önce görevinden azledilen eski Veliaht Prens Muhammed Bin Nayif'e yakınlığı ile bilinen Emir Mutab bin Abdullah bin Abdulaziz görevden alınarak yerine Emir Halid bin Abdulaziz Al Mukrin atandı.







Ekonomi ve Planlama Bakanlığı görevini yürüten Mühendis Adil bin Muhammed Fakih de azledilerek yerine Muhammed bin Mezid Et-Tuveyciri getirildi.





Kabine değişikliklerinin yanısıra Suudi Arabistan'daki kuvvet komutanlıklarından Deniz Kuvvetlerinde de değişiklik yapıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Abdullah bin Sultan bin Muhammed görevinden alınarak yerine Amiral Fehd bin Abdullah el-Gafili atandı.





?Al Arabiya'nın haberinde ise, 11 prens ve görev başındaki 4 bakanın yanı sıra, 'onlarca' eski bakanın da Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın başkanlığındaki yeni yolsuzlukla mücadele komisyonunun talimatıyla gözaltına alındığı belirtildi.





