Dünya devleri YouTube'dan reklamlarını çekiyor

En son bu kervana Amerikalı telekomünikasyon devi AT&T, katıldı AT&T'den yapılan açıklamada, "YouTube'da terörizm ve nefret destekleyen içeriklerin yanında reklamlarımızın boy göstermesinden dolayı endişeliyiz." ifadesine yer verildi.





Açıklamada, YouTube'un sahibi olan internet devi Google'ın, söz konusu içeriklerin yayınlanmasını engelleyene kadar AT&T'nin reklamlarını YouTube platformunda göstermeyeceği ifade edildi.





Geçen haftalarda da Alman otomotiv devi Volkswagen, Fransız kozmetik şirketi L'Oréal, İngiliz gazetesi The Guardian ve Japon otomotiv devi Toyota, YouTube ve Google'daki nefret ve terörizm içeren paylaşımlardan dolayı reklamlarını bu sitelerden çektiklerini açıklamıştı.





Google istatistiklerine göre, YouTube'a dakika başına ortalama 400 saat uzunluğunda video yükleniyor. Google, şüpheli videoların yüzde 98'inin 24 saat içinde incelendiğini belirtiyor.