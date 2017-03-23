Dünya üst akıl da biz neyin aklıyız?

Hürriyet gazetesi Yazarı Ertuğrul Özkök bugünkü köşe yazısında Türkiye'nin dış politikasının geldiği son noktayı analiz etti.





BİLMEDİĞİNİZ şeyler değil...

Zaten biz duymadıysak dünya duydu.





O yüzden sadece alt alta yazacağım.





Ekonomi: Dünyanın en önemli reyting şirketi Moody’s ekonomimizin görünümünü durağandan negatife indirdi.

Anlamı şu: Artık yatırım yapılacak ülke değiliz.





Ekonomi: İşsizlik oranları açıklandı. Son 10 yılın zirvesinde.

Anlamı şu: Fiilen 4 milyon işsiz insanımız var. Aileleriyle birlikte hesap ederseniz dramı görebilirsiniz.





Kırmızı çizgi: Barzani, Kerkük’e Kürt bayrağını çekti.

Anlamı şu: Dış politikada en kalın çizgilerimizden biri Kerkük’tü. Yıllardır orasının bir Kürt şehri olmadığını savunduk. Kırmızı çizgi yok oldu gitti.





Rusya: Afrin’de YPG ile üs kurdu.

Anlamı şu: Suriye’de YPG’nin varlığı uluslararası planda tescilleniyor.





Amerika: Menbiç ve Rakka konusunda anlaştı. Her ikisi de hem Menbiç’te hem Rakka operasyonunda YPG ile birlikte hareket edecek.

Anlamı şu: YPG politikamız tamamen çöktü.





Amerika: Türkiye’den gelecek uçaklarda laptop, iPad gibi cihazların yolcu yanına alınmasını yasakladı.

Anlamı şu: Türkiye’den turizm, iş toplantısı için gelecekler için caydırıcı bir sinyal.





Avrupa Birliği: Merkel giderek sertleşiyor. Almanya ve Hollanda ile kavgaya girdik, ama bütün Avrupa karşımıza dikildi.

Bulgaristan: Türkiye’nin seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla Büyükelçisini geri çağırdı. Ulusal güvenliğini tehdit etme gerekçesiyle Edirne Valiliği Özel Kalem Müdürü’nü sınır dışı etti.





Biz görmesek de, bize göstermeseler de ülkemizin zavallı hali budur.





Biz sille tokat “Evet” kampanyası yaparken bir hafta içinde başımıza bunlar geldi.





Peki biz ne yaptık...





Sadece şu hurafeye inandık...





Bütün dünya bir üst akıl...





Biz de altta kalmamak için abuk sabuk şeyler yapan bir alt akıl...