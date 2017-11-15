Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da büyük operasyon /15 Kasım 2017 15:56

İstanbul'da büyük operasyon

İstanbul'un tüm ilçelerinde hava ve deniz polisinin desteğiyle operasyon gerçekleştiriliyor.

İstanbul'da büyük operasyon

Operasyon kapsamında havalimanları, vapur iskeleleri, otoyolların da aralarında bulunduğu çok sayıda noktada uygulama yapılıyor.

14.00'te başlayan uygulamaya Kurt Kapanı-10 operasyonu adı verildi .  İstanbul emniyetine bağlı tüm şube ve ilçelerden polisler katılıyor. 

Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopteri, Deniz Şube Müdürlüğü'ne ait polis botları ve dedektör köpeklerin de yer aldığı operasyon kapsamında, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları, vapur iskeleleri, halkın yoğun bulunduğu tüm ilçelerdeki caddeler ve meydanlar, suç oranının yüksek olduğu semtler, umuma açık mekanların da aralarında bulunduğu çok sayıda noktada, uygulama ve denetim gerçekleştiriliyor.

Polis ekipleri, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaparken, umuma açık bazı mekanlar ve iş yerlerinde de arama yapılıyor. 

Kurt Kapanı-10 operasyonu kapsamında denetim ve uygulamaların saat 16.00'a kadar süreceği belirtildi. 
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