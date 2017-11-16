Samanyolu Haber /Gündem / Ormanda kumar çadırı baskını: 25 gözaltı /16 Kasım 2017 10:14

Ormanda kumar çadırı baskını: 25 gözaltı

Belgrad Ormanı kuytusunda kumar çadırının basılmasıyla 25 kişi tombala makinesi ve oyun kartlarıyla suçüstü yakalandı.

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Resmi olarak 1998'de kapatılmasından sonra yeraltına inen kumarhaneler, Türkiye'nin farklı yerlerinde beliriyordu. Bodrum katlarında, göstermelik parti-dernek binalarında, gözlerden ırak villalarda, kahvehanelerde, rezidanslarda ortaya çıkan kumarhaneler, binlerce kez polis baskınıyla karşılaştı.

İstanbul'da ‘Ankara Kumarı' olarak bilinen tombalayla mücadele hız kazanırken yapılan kumarhane baskını, türünün ilk örneği olarak kayıtlara geçti.

ORMANA KAÇTILAR

Polis ekipleri, tombala çetesinin Belgrad Ormanları'nda çadır kurup gözlerden ırak kumar oynattığını belirleyince takip başladı. Çetenin ‘Çadır Casino'su 4. günü göremedi. Sarıyer Bahçeköy ile Kemerburgaz arasında Belgrad Ormanı içinde kurulan çadıra önceki gece Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri baskın yaptı.
Polisi karşılarında gören kumarbazlar adeta şok geçirdi. Çadırda kumar oynayan 24 kişi suçüstü yakalanırken, çete üyesi bir kişi de gözaltına alındı. Çadırda yapılan aramalarda 1 tombala makinesi, oyun kartları ve kumar parası olduğu değerlendirilen 600 TL ele geçirildi.

24 kişi hakkında, 5326 sayılı kanun kapsamında idari işlem yapılarak para cezaları kesilirken, 1 kişi hakkında da, ‘kumar oynamaya yer ve mekân sağlamak" suçlamasıyla adli işlem yapıldı. 30 metrekareden fazla olduğu belirtilen çadır, polis ekipleri tarafından söküldü. Çadırda bulunan kumar aletlerine el konuldu. Polis, baskının ardından çadırı da söktü.

PATİKADAN TRANSFER HİZMETİ BİLE VAR

Habertürk'ten Nihat Uludağ, çadırla ilgili ayrıntılara da ulaştı. Müşterilerin, Belgrad Ormanları'nın Bahçeköy girişinde Kirazlıbent mevkiinde araçlarını izbe bir yere çekip patika yollardan traktörlerle 2 kilometre mesafedeki çadıra ulaştığı belirlendi. Kumar çadırının ise traktör aküsünden alınan elektrikle aydınlatıldığı anlaşıldı.
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