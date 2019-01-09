Samanyolu Haber /Gündem / Dünya Bankası'ndan korkutan Türkiye tahmini: Etkileri 2019'da görülecek /09 Ocak 2019 11:03

Dünya Bankası'ndan korkutan Türkiye tahmini: Etkileri 2019'da görülecek

Dünya Bankası, "Küresel Ekonomik Görünümler - Ocak 2019" raporunun Türkiye bölümünde yaşanan finansal stresin gecikmeli etkilerinin 2019'da büyüme üzerinde görüleceğine işaret etti.

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Dünya Bankası'nın, "Küresel Ekonomik Görünümler - Ocak 2019" raporunda 2018, 2019 ve 2020 yılları için küresel ekonomik büyüme sırasıyla yüzde 3.0, yüzde 2.9 ve yüzde 2.8 düzeylerine indirildi. Dünya Bankası raporunda 2021 için büyüme öngörüsü de yüzde 2.8 olarak açıklandı.

Dünya Bankası'nın, "Kararan beklentiler: Ticaret ve yatırımlar zayıflarken, küresel ekonomi 2019'da yüzde 2.9'a yavaşlayacak" (Darkening Prospects: Global Economy to Slow to 2.9 percent in 2019 as Trade, Investment Weaken) başlıklı değerlendirmesinde, "Yükselen, gelişmekte olan ekonomiler, büyümeyi sürdürebilmek için, politika tamponlarını yenilemeli, üretkenliği artırmalı" denildi.

Raporun Türkiye bölümünde ise, yaşanan finansal stresin gecikmeli etkilerinin 2019'da büyüme üzerinde görüleceğine işaret edilen değerlendirmede, yüksek enflasyon, yüksek faizler, düşük güven, azalan tüketim ve yatırıma dikkat çekildi.


 
Raporda, Türkiye için 2018 büyüme tahnminini yüzde 4.5'ten 3.5'e düşüren Dünya Bankası, büyüme beklentilerini 2019 için yüzde 4.0'den 1.6'ya ve 2020 için yüzde 4.0'den 3.0'e indirdi ve büyümenin 2021 yılında yüzde 4.2 düzeyinde olacağını öngördü
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