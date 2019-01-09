Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da veri güvenliği tartışması büyüyor /09 Ocak 2019 10:35

Almanya'da veri güvenliği tartışması büyüyor

Almanya’daki veri hırsızlığı skandalı ve bir sağ popülist milletvekiline fiziki saldırıda bulunulması Alman basınından seçtiğimiz yorumların konularını oluşturuyor.

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Süddeutsche Zeitung (SZ) Almanya'daki yüzlerce siyasetçi ve ünlünün şahsi verilerinin internette yayınlanmasını konu alan yorumunda bu suçu işleyen gence aslında teşekkür etmek gerektiğini yazıyor:

"20 yaşındaki genç veri güvenliğinden sorumlu olan resmi kuruluşları utandırdı. Basit bir yöntemle veri güvenliğinin olmadığını ve Almanya'da veri gizliliğinin bu adı hak etmediğini gösterdi. Bu zaafı gözler önüne sermiş olması bakımından aslında bu gence minnettar olmak gerekir. Suç işlediği tartışma götürmez. Henüz 21 yaşında olmadığı için kendini şanslı hissetmeli. Mahkeme gençlik ceza hukukunu uygulayıp faile sadece internet yasağı koyarsa bu ceza ‘hackerlerin' gözünü korkutabilir.”

Stuttgarter Zeitung'un veri hırsızlığı skandalıyla ilgili yorumu ise özetle şöyle:

"Şahsi bilgilerin korunmasından önce bizzat veri sahibi sorumludur. Skandal aşırı siyasi aktivite başlatılmasını gerektirmez. Eksik olan yasal hükümler ve yasaları uygulayan makamlar değil, veri koruma bilincidir. Özel verilerin korunması sosyal medyanın bir çeşit veri striptizi diyebileceğimiz mantığına aykırıdır. Devlet bunu önlemeye kalkışırsa hem altından kalkamaz hem de yetkilerini aşmış olur. Son skandalda, çalınan veriler siyasetçileri bozum etmede kullanıldı. Bu açıdan bakıldığında, demokrasiye yapılan saldırı olarak nitelendirilmelidir.”
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