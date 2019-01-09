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CHP adayı İmamoğlu Saray'a gidiyor
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09 Ocak 2019 11:08
CHP adayı İmamoğlu Saray'a gidiyor
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme talebi hakkında, "Yarın saat 17.00'a randevu aldım" dedi.
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Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce’yi ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın saat 17.00’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geleceklerini söyledi.
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