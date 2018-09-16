Samanyolu Haber /Spor / Dünya Anti-Doping Ajansı'na Rus ajanlardan siber saldırı iddiası: İsviçre araştırıyor /16 Eylül 2018 00:33

Dünya Anti-Doping Ajansı'na Rus ajanlardan siber saldırı iddiası: İsviçre araştırıyor

İsviçreli savcılar Rus ajanların Dünya Anti-Doping Ajansı'na siber saldırı düzenleyip düzenlemediğiyle ilgili inceleme başlattı.

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İsviçre Başsavcılık Ofisi'nden yapılan açıklamada siyasi casusluk şüphesi sebebiyle açılan adli kovuşturmanın Mart 2017'de başlatıldığı belirtildi. İsviçre İstihbarat Servisi ile birlikte hareket eden kurum konuya ilişiği bulunan iki kişinin tanımlandığı ifade etti.

Tanımlanan iki kişinin İsviçre İstihbaratı'nın tespit ettiği isimlerle eşleştiği ve bu kişilerin Noviçok gibi sinir gazlarını test eden bir İsviçre laboratuvarını hedeflediği saldırının önlendiği açıklandı.

İsviçre Başsavcılık Ofisi konuyla ilgili daha fazla bilgi verilmeyeceğini belirtti. İsviçre medyası ise hem Dünya Anti-Doping Ajansı'nın hem de Lozan'da bulunan Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) hedef alındığını duyurdu.

Kremlin iddiaları reddetti
Bern'de bulunan Rusya Büyükelçiliği ise tüm suçlamaları reddederek iddialar için 'peri masalı' benzetmesini yaptı. Elçilik tüm suçlamaların Rusya'nın yeniden yapılanmaya çalışan kendi anti-doping kurumlarını karalamak için yapıldığını ileri sürdü.

Dünya Anti-Doping Ajansı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi son yıllarda Rus atletlerin toplu şekilde doping yaptığı iddiaları gerekçesiyle onlarca inceleme başlatmıştı. IOC, Rusya'yı 2018 Kış Olimpiyatları'ndan men ederken, doping testleri temiz çıkan Rus atletlerin bağımsız olarak oyunlarda mücadele etmesine izin vermişti.
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