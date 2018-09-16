Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de Ordu sıkıntısı büyüyor... Parti istifa istedi, Enver Yılmaz kabul etmedi /16 Eylül 2018 00:22

AKP'de Ordu sıkıntısı büyüyor... Parti istifa istedi, Enver Yılmaz kabul etmedi

Bir süredir kamuoyunu meşgul eden Enver Yılmaz krizinde yeni perde! Kulislere göre AKP, Yılmaz'ın istifasını istedi. Yılmaz ise bu isteği reddetti.

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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ile AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş arasında süren gerilim Twitter'a da yansımış, Yılmaz tarafından Kurtulmuş hakkında atılan tweetler bir saat sonra silinmişti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın Kurtulmuş hakkındaki agresif tutumu sonrasında AKP'nin Yılmaz'dan istifa talebinde bulunduğu iddia ediliyor. Parti içindeki kulislere göre AKP'den bazı yetkililerin Yılmaz'dan istifa talebinde bulunmasına rağmen, Yılmaz'ın bu talebi kabul etmediği konuşuluyor.

Konuyla ilgili belirsizlikler sürerken, İçişleri Bakanlığının Enver Yılmaz'ı görevden alıp almayacağı konuşuluyor. Yerel seçimler öncesinde AKP tarafından bu tarz sert bir adım beklenmese de, Yılmaz'ın AKP tarafından önümüzdeki yerel seçimlerde aday gösterilmesinin mümkün olmadığı iddia ediliyor.
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