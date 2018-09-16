Partide 'Erdoğan'a sormadan istifa etmek' yasaklandı

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, yerel seçimlerde il ve ilçe başkanlarının belediye başkanı aday adayı olmak için acele etmemesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şunları dedi:







"Arkadaşlar, 'potansiyel belediye başkanı adayı' diye bir şey yok. İl ve ilçe başkanlarımız görevlerine gelirken böyle bir taahhütte bulunmadık. Siz de ‘Biz il, ilçe başkanı olmak için göreve geliyoruz' dediniz ve yapacağınız projeleri sundunuz. İhtiyaç hasıl olursa istifa edersiniz, belediye başkanı adayı olursunuz. Ama bu noktada bana sormadan istifa etmeyin. ‘Ben istifa ettim' olmasın arkadaşlar. Öncelik göreviniz. Genel merkez ihtiyaç olursa size bildirir. İlçe ve illerin mutabakatı önemli, istifa ederek ahengi bozmayın.





'BAZI İLLERDE ŞU AN İTTİFAKA İHTİYAÇ YOK'





''Sıfırdan projeye artık başlamayacaksınız. Toplantı sonrasında illerinize döner dönmez bir çalışma yapın ve yarım kalan projelerde öncelikle bitirilmesi gereken projeleri tespit edin, bize bildirin. Yerel seçimlere kadar yarım kalan bütün projeleri bitirin."



Yerel seçimlerde ittifakla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan şöyle devam etti:





"MHP ile ihtiyaç hasıl olursa ittifak yaparız. Yerel seçimlerde bazı illerde şu an ittifaka ihtiyaç yok. Zamanı gelirse liderler konuşur. İttifak yönünde bir karar alırsak bir yol haritası belirleriz. Ama siz çalışmalarınızı 2002'den bu yana bu kutlu yürüyüşü nasıl sürdürdüysek, ona göre yapın."