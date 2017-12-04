Enflasyon rakamları beklentilerin üzerinde geldi

Enflasyonda kasım rakamları beklentilerin üzerinde geldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, kasım ayında aylık bazda yüzde 1.2 artması beklenen TÜFE, yüzde 1.49 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 12.98'e ulaştı. Çekirdek enflasyon yüzde 12.08 seviyesine yükseldi.







TÜFE’de 2017 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,16, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,98 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 10,87 artış gerçekleşti.





AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABI GRUBUNDA OLDU





Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,11, ulaştırmada yüzde 2,01, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,84 ve konutta yüzde 1,25 artış gerçekleşti.





AYLIK EN AZ ARTIŞ GÖSTEREN GRUP ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN OLDU





Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Kasım ayında endekste düşüş gösteren grup olmadı. Ana harcama gruplarından alkollü içecekler ve tütün yüzde 0,01 ile en az artış gösteren grup oldu.





YILLIK EN FAZLA ARTIŞ ULAŞTIRMA GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ





TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 15,78, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 13,39, ev eşyası yüzde 12,85 ve sağlık yüzde 12,38 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.





AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ URFA, DİYARBAKIR’DA OLDU





İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 12,33 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) ve TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgelerinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 14,38 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 12,42 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) bölgesinde gerçekleşti.





Kasım 2017’de endekste kapsanan 414 maddeden; 47 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 295 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 72 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.



