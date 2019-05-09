Samanyolu Haber /Ekonomi / Dubaili Grup Türkiye'den çıkıyor /09 Mayıs 2019 14:29

Dubaili Grup Türkiye'den çıkıyor

Dubaili Abraaj Group, Türkiye operasyonlarını bitirme kararı aldı. Grup, Hepsiburada ve Netlog Lojistik'in ortağı olarak biliniyor.

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ABD'li Franklin Templeton'ın Abraaj'ın Türkiye faaliyetlerini satın almak için görüşmeler yürüttüğü kaydedildi. Konuya yakın kaynaklara göre ABD merkezli varlık yönetim şirketi Franklin Templeton, Dubai merkezli yatırım şirketi Abraaj Group'un Türkiye operasyonlarını almak için görüşmelerde bulunuyor.

Kaynaklara göre Franklin Templeton'un satın almak için görüştüğü varlık portföyünün içinde Abraaj'ın Hepsiburada ve Netlog Lojistik'teki payları var.

Franklin Templeton ve Abraaj arasında görüşmelerin devam ettiğini belirten kaynaklar, bu müzakerelerin anlaşma ile sonuçlanmayabileceğini de ifade ettiler. 
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