Boyner baba yadigârı ne varsa sattı

SAMANYOLUHABER- Cem Boyner elinde avucunda ne varsa satıyor. Boyner Holding ile Katarlı ortağı Mayhoola arasında varılan mutabakata göre Boyner Büyük Mağazacılık ve Altınyıldız Tekstil’in tamamı Boyner Holding’in olacak.





Beymen Mağazacılık ve Ay Marka Mağazacılık’ın yüzde 97 oranındaki çoğunluğu ise Mayhoola'ya geçecek. Ay Marka bünyesinde NetWork, Que, Divarese ve George Hogg gibi markalar yer alıyor.





ORTAKLIĞIN DEVAM EDECEĞİ ŞİRKETLERDE DE ÇOĞUNLUK MAYHOOLA'DA





Mutabakat öncesinde Mayhoola’nın Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ’de yüzde 54, Boyner Holding’in ise yüzde 42,8 oranında payı bulunuyordu.





Mayhoola’nın 2015’ten bu yana Boyner Grup’a yaptığı yatırımlar ve yapılacak anlaşma sonrasında Beymen ve AY Marka Mağazacılık’ı devralması Türkiye lüks perakende ve moda sektörüne bugüne kadar yapılan en büyük yabancı yatırımı olacak.





Devir işlemi için Katarlı Mayhoola'nın Boyner'e ödeyeceği tutar Rekabet Kurumu onayının akabinde açıklanacak.





Beymen'in yanısıra Network markası da Katar'a satıldı.





DEVİR İKİ AY İÇİNDE TAMAMLANACAK





İki şirket arasında varılan mutabakatın 2019 yılı haziran ayında tamamlanması bekleniyor.



Anlaşma kapsamında Boyner, Boyner Büyük Mağazacılık ile "baba yadigârı" Altınyıldız’da azınlık hisse ile yola devam edecek.





Mayhoola Valentino, Balmain ve Pal Zileri gibi markaları barındıran global lüks portföyüne Türkiye’nin en büyük lüks ve moda şirketi Beymen ile Network’ü ekledi.





Cem Boyner, babası Osman Boyner'in (solda) kurduğu Beymen ve Altınyıldız gibi hazır giyim devlerini elden çıkardı.

Beymen Mağazaları 1971 yılında Osman Boyner tarafından kuruldu.





CEM BOYNER'DEN "BÖYLESİ ZOR BİR DÖNEMDE" VURGUSU





İşadamı Cem Boyner kriz şartları sebebiyle Türkiye'nin hazır giyimde en kıymetli markalarını elden çıkarmak mecburiyetinde kaldığını ima etti.





Boyner, "Yıllardır büyük emek, gayret ve yatırımla var ettiğimiz Beymen ve AY Marka’nın böylesi zor bir dönemde hak ettikleri değeri bulması bizim için gurur verici bir gelişme. Her ikisinin de önümüzdeki yıllarda daha da iyi noktalara geleceğine ve Türkiye sınırlarını aşan başarı hikâyelerini daha da ileriye taşıyacaklarına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.





Boyner, satıştan elde edeceği gelirle e-ticaret, lojistik, yapay zekâ ve big data başta olmak üzere perakende 4.0 teknolojilerine yatırım yapacak.





YENİ MARKA AVCISI: MAYHOOLA





Katar merkezli özel bir yatırım şirketi olan "Mayhoola for Investments" farklı ülkelerde markaları satın alıyor.





İtalyan moda devi Valentino’yu alması ile ismini duyuran şirketin elinde İtalyan erkek giyim markası Pal Zileri ve İngiliz çanta üreticisi Anya Hindmarch'in çoğunluk hisseleri bulunuyor.



