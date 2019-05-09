Samanyolu Haber /Dünya / Böceği muhalifler yerleştirmiş olabilir /09 Mayıs 2019 14:24

Böceği muhalifler yerleştirmiş olabilir

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte bu defa muhaliflerine ve Kanada'ya yönelik sert sözleriyle değil, kameraların önünde cereyan eden böcek vakası ile gündeme geldi.

Böceği muhalifler yerleştirmiş olabilir

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte bu defa muhaliflerine yönelik sert sözleriyle değil, kürsüde yaşanan böcek vakası ile gündeme geldi. 

Duterte'nin kürsüde konuşması sırasında üzerinde yürüyen hamamböceği kameralara yansıdı. Bir görevli böceği kâğıtla düşürmeye çalışsa da bunda başarılı olamadı. 

Böceği fark edince eli ile üzerinden düşüren Duterte, "Böceği muhalifler yerleştirmiş olabilir." diyerek de espri yaptı. Duterte böceği ayağı ile ezdiği. 

KANADA İLE ÇÖP KRİZİ 

Böcek görüntüleri sosyal medyada çok sayıda espriye malzeme oldu. Duterte çöplerini almadıkları takdirde Kanada'ya savaş ilan edeceğini söylemişti. 

Kanada'nın 2013-2014 yıllarında gemilerle gönderdiği 2 bin 450 ton plastik çöp başşehir Manila'da limanda bekletiliyor. 
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