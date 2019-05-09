



Duterte'nin kürsüde konuşması sırasında üzerinde yürüyen hamamböceği kameralara yansıdı. Bir görevli böceği kâğıtla düşürmeye çalışsa da bunda başarılı olamadı.





Böceği fark edince eli ile üzerinden düşüren Duterte, "Böceği muhalifler yerleştirmiş olabilir." diyerek de espri yaptı. Duterte böceği ayağı ile ezdiği.





KANADA İLE ÇÖP KRİZİ





Böcek görüntüleri sosyal medyada çok sayıda espriye malzeme oldu. Duterte çöplerini almadıkları takdirde Kanada'ya savaş ilan edeceğini söylemişti.





Kanada'nın 2013-2014 yıllarında gemilerle gönderdiği 2 bin 450 ton plastik çöp başşehir Manila'da limanda bekletiliyor.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte bu defa muhaliflerine yönelik sert sözleriyle değil, kürsüde yaşanan böcek vakası ile gündeme geldi.