Samanyolu Haber /Dünya / Dubai Emiri'nin Londra'ya kaçıp iltica eden eşi koruma istiyor /31 Temmuz 2019 10:45

Dubai Emiri'nin Londra'ya kaçıp iltica eden eşi koruma istiyor

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un, Prenses Haya'ya karşı açtığı davanın Londra'da Yüksek Mahkeme'de yapılan ilk duruşmasında, 45 yaşındaki prenses "zoraki evlilik koruması kararı" talep etti.

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Prenses Haya bu yılın başlarında çocuklarıyla Dubai'den kaçarak İngiltere'ye yerleşmişti. Prenses Haya mahkemeden, olası bir tacize karşı da koruma istedi. Londra'ya kaçan Prenses'in, bu iki talebi hangi gerekçelerle istediği açıklanmadı.

Şeyh El Maktum da mahkemeden, detaylar üzerinde gizlilik talep etti. Ancak Hakim Andrew McFarlane bu talebi, "kamuoyunun bilgilenmesinde, kamuoyunun çıkarı olduğu" gerekçesiyle reddetti.

4 milyar doları aşan kişisel servetiyle dünyanın en zengin insanlarından biri olan 70 yaşındaki Şeyh Muhammed'i Madonna ve Guy Ritchie'nin avukatı Helen Ward, Ürdün Kralı Abdullah'ın üvey kardeşi olan 45 yaşındaki Prenses Haya'yı ise Galler Prensi Charles'ın avukatı Fiona Shackleton temsil etti.

KİM NE İSTİYOR?

Prenses Haya, çocuklarının velayetini almak istiyor. Emir El Maktum ise çocuklarının Dubai'ye geri dönmesini talep ediyor.

ŞİİRLE ELEŞTİRDİ

El Maktum, 6. eşi olan Prenses Haya'nın kaçmasından sonra kaleme aldığı öfkeli bir şiirde, adını vermediği bir kadını "kendisine ve vatana ihanetle" suçlamıştı. Dubai Emiri, mahkemenin basına tamamen kapalı olmasını talep etse de, bu talebi reddedildi.

Londra'da 107 milyon dolarlık bir evde yaşadığı belirtilen Prenses Haya, hayatından endişe ettiğini söylüyor.

FARKLI EŞLERDEN 23 ÇOCUĞU VAR

2004'te evlenen çiftin iki çocuğu bulunuyor.

Şeyh Muhammed'in farklı eşlerinden 23 çocuğu olduğu belirtiliyor.

Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yedi emirliğinin en büyüğü.

BBC Güvenlik Muhabiri Frank Gardner'ın prensese yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre Prenses Haya, Şeyh Muhammed'in kızlarından Prenses Şeyha Latife'nin geçen yıl kaçmaya çalıştıktan sonra Dubai'ye geri götürülüşü ile ilgili "rahatsız edici bilgilere" ulaşmasının ardından Dubai'den ayrıldı.

Prenses Latife geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nden kaçarak Umman üzerinden denize açılmış, bulunduğu tekne Hindistan yakınlarındayken silahlı kişilerin baskınına uğramış ve Latife Dubai'ye geri götürülmüştü.

Prenses Haya o dönemde Dubai'yi aklamak amacıyla açıklamalarda bulunmuştu.

Dubai yetkilileri, Prenses Latife'nin kaçışının "kötüye kullanmaya açık" olduğunu, Latife'nin "Dubai'de güvende" olduğunu açıklamışlardı.

Ancak insan hakları savunucuları Latife'nin kendi özgür iradesi dışında kaçırıldığını söylüyor.

Prenses Haya'ya yakın kaynaklar onun da kaçırılmaktan ve Dubai'ye geri götürülmekten korktuğunu belirtiyor. 
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