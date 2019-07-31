Samanyolu Haber /Ekonomi / İhracatta şok düşüş /31 Temmuz 2019 10:51

İhracatta şok düşüş

Ekonomik krizin yaralarını ihracat gelirleri ile sarmaya çalışan Türkiye, haziran ayında ihracat düşüşü ile şoke oldu. İhracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,3 azalarak 11 milyar dolara indi. Düşüşte Avrupa ekonomilerinde görülen yavaşlama etkili oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı haziran ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,3 azalarak 11 milyar 82 milyon dolara geriledi. 

İthalat ise yüzde 22,7 azalarak 14 milyar 259 milyon dolara indi.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİ DAHA VAHİM

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 haziran ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 15,5, ithalat yüzde 0,2 azaldı. 

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Haziran ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 8,1, ithalat yüzde 14,8 geriledi.

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