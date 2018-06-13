O tünelden tek geçen Binali Yıldırım oldu

Canlı yayın sonrasında ise tünel trafiğe tekrar kapatıldı. Manisa'da yayımlanan Bugün gazetesinin haberine göre yapımı yıllardır yılan hikayesine dönen ve dün Başbakan Binali Yıldırım tarafından resmi açılışı yapılan Sabuncubeli Tüneli yine trafiğe kapatıldı.





Sabahın erken saatlerinde Manisa'dan İzmir'e gidecek olan yurttaşlar, Sabuncubeli Tüneli'nin kapalı olduğunu görünce tepki gösterdi.





Dün yapılan açılışın seçim malzemesi olarak kullanıldığını dile getiren vatandaşlar, "Tüneli değil töreni seçime yetiştirmişler" şeklinde tweetler attı.