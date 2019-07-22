Samanyolu Haber /Gündem / Dört yıl 'arazi' olan bankamatik memur işten atıldı, AKP'li vekil danışman yaptı /22 Temmuz 2019 12:53

Dört yıl 'arazi' olan bankamatik memur işten atıldı, AKP'li vekil danışman yaptı

Muhalif belediyede 5 yıllık görev süresince sadece 1 yıl işe gelen kişinin işten çıkarılmasını eleştiren AKP’li vekil, akrabası olduğu ortaya çıkan bu kişiyi danışmanı olarak işe aldı.

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AKP Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, CHP'li Gölbaşı ve SP'li Kahta Belediyelerini ‘işçi kıyımı' ile itham edip “Çıkarılan işçilerden birini danışmanım olarak işe alacağım” dedi.

Ancak AKP'li Toprak’ın yanında işe aldığı Mehmet Öztürk adlı kişinin yakın akrabası olduğu ortaya çıktı. Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre TÜGVA'nın eski Kahta temsilcisi olan Öztürk'ün Kahta Belediyesi'nde işe gitmeden maaş aldığı ve bu nedenle işine son verildiği bildirildi. SP'li Belediye Başkanı Yusuf Turanlı, Öztürk'ün işe gelmeden maaş aldığını doğruladı.

5 YILLIK GÖREV SÜRESİ BOYUNCA YALNIZCA 1 YIL İŞE GİTMİŞ

Öztürk'ün, seçimlerden sonra yeni yönetimin talimatına rağmen işe gitmediği, gittiği günlerde de verilen işi yapmadığına dair tutanaklar da ortaya çıktı. 5 yıldır Kahta Belediyesi'den maaş alan Öztürk'ün, sadece 1 yıl işe gittiği öğrenildi.

Mehmet Öztürk'ün, yakın akrabası olan AKP Milletvekili Muhammed Fatih Toprak'a danışman olması, yakınları, arkadaşları ve temsilciliğini yaptığı TÜGVA tarafından sosyal medyada kutlandı. Milletvekili Toprak ise mevcut diğer danışmanı aracılığıyla “2'nci danışmanlık kadrosu boş. Değerlendirmeler sürüyor. Henüz resmiyette bir şey yok” dedi. Toprak'ın danışmanı, Öztürk'ün sosyal medyadaki kutlama mesajları için de “Akrabaların kutlaması” demekle yetindi.

NE OLMUŞTU?

AKP’li Toprak, Adıyaman'ın Gölbaşı ve Kahta belediyelerini işten çıkarmaları nedeniyle eleştirmiş, “Kim işçinin yanında, kim işçinin karşısında bunu da vatandaşımızın takdirine bırakıyorum” demişti. Toprak, yanına danışman aldığı yakın akrabasının bankamatik memuru olduğu belirtilerek işten çıkaran Saadet Partili Kahta Belediyesi'ne yönelik “Sözde ‘hak, hukuk' diyenlerin işçilerin alın teriyle nasıl oynadıklarını görüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

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