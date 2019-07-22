Samanyolu Haber /Gündem / Her konuşmasına soruşturma... Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'a hakaretten gün aşırı fezleke /22 Temmuz 2019 12:45

Her konuşmasına soruşturma... Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'a hakaretten gün aşırı fezleke

Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Erdoğan’a yönelik, ‘Cemal Kaşıkçı cinayetini biliyordun, katilleri serbest bıraktın’ açıklaması gerekçe gösterilerek fezleke düzenlendi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’ın 2 Kasım 2018 tarihindeki şikayetinin ardından yaptığı incelemeleri tamamlayarak 26 Nisan 2019 tarihinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “fezleke” düzenledi.

Kılıçdaroğlu hakkında düzenlenen fezlekenin gerekçesi olarak ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik, ‘Cemal Kaşıkçı cinayetini biliyordun, katilleri serbest bıraktın’ açıklaması gösterildi.

MECLİS’E GÖNDERİLDİ

Önce Adalet Bakanlığı’na ardından TBMM’ye gönderilen fezlekede, Kılıçdaroğlu’nun söz konusu ifadeleriyle, “Cumhurbaşkanı’nın onur, şeref ve saygınlığı rencide ettiği”, “ispatı ancak somut, maddi ve inandırıcı delillerle mümkün olabilecek suç teşkil eden eylemlerden sorumlu olduğunu ileri sürdüğü” belirtildi.

DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI İSTENDİ

Milliyet’ten Şevket Yaman’ın haberine göre Kılıçdaroğlu’nun “iftira” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu işlediğini gösteren yeterli delilin mevcut olduğu savunulan fezlekede, CHP lideri hakkında soruşturma yapılabilmesi için dokunulmazlığının kaldırılması istendi.
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