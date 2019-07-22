Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'de Johnson istifaları... Bir bakan ayrıldı, on iki bakan yolda /22 Temmuz 2019 13:06

İngiltere'de Johnson istifaları... Bir bakan ayrıldı, on iki bakan yolda

İngiltere’de Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Bakan Alan Duncan istifa etti. Yeni liderin açıklanmasından bir gün önce gelen istifa kararının, başbakanlık koltuğuna oturması beklenen Boris Johnson’a tepki olarak alındığı belirtiliyor.

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The Times gazetesinin politika editörü Steven Swinford, “Alan Duncan görevini bıraktı. Bu sabah istifasını sundu” dedi. Dışişleri Bakanlığı da istifayı teyit etti.

İstifa, Muhafazakâr Parti’nin yeni lideri ve ülkenin yeni başbakanı olacak ismin ilanından bir gün önce geldi.

12 BAKAN DAHA İSTİFAYA HAZIRLANIYOR

Öte yandan Telegraph gazetesi de, 12 bakanın daha istifa hazırlığında olduğunu duyurdu.

Reuters haber ajansı Duncan’ın istifasının ardında, başbakanlık koltuğuna oturması beklenen Boris Johnson’ı suçlamasının yattığını belirtti.

JOHNSON'I ELEŞTİRİYORDU

Alan Duncan, diplomatik yazışmalarında ABD Başkanı Donald Trump için 'Beceriksiz' dediği ortaya çıkan İngiltere’nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch’a yeterince sahip çıkamadığı gerekçesiyle de Johnson’ı eleştiriyordu.
AB yanlısı tutumuyla bilinen Alan Duncan, 31 Ekim’den önce birlikten anlaşmasız ayrılma yönünde görüşünü açıklayan Johnson’a bu açıdan da muhalifti. Duncan, anlaşmasız ayrılmanın İngiltere ekonomisi açısından felaket olacağını savunuyor.

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond ve Adalet Bakanı David Gauke da Johnson'ın başbakan olması durumunda istifa edeceğini duyurmuştu. Bu kapsamda Duncan’ın da istifa edeceği konuşuluyordu. Gazilerden Sorumlu Devlet Bakanı Tobias Elwood’un da istifası bekleniyor.
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