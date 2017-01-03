Samanyolu Haber /Gündem / Dört hastanenin geri çevirdiği çocuk öldü! /03 Ocak 2017 17:10

Dört hastanenin geri çevirdiği çocuk öldü!

Antalya'da, Suriyeli 30 yaşındaki İzzettin Ahmed'in yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürdüğü oğlu 7 yaşındaki Ali İzzettin Ahmed, iddiaya göre nüfus cüzdanı olmadığı gerekçesiyle 4 hastaneden geri çevrildi. Ali İzzettin Ahmed getirildiği evinde yaşamını yitirdi.

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Antalya'nın Muratpaşa İlçesi, Güzeloba Mahallesi Aydın Sokak'ta oturan İzzettin Ahmed, geçen pazar günü inşaatta çalışırken 3 çocuğundan Ali İzzettin Ahmed'in rahatsızlandığı haberini aldı. İşi bırakıp hemen eve gelen İzzettin Ahmed, ateşi yükselen oğlunu kucağına alıp akşam saatlerinde tedavi ettirmek için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil servisten giriş yapan İzzettin Ahmed, çocuğun nüfus cüzdanı isteyen görevliye Suriye olduğunu, nüfus cüzdanı olmadığını söyleyince iddiaya göre geri çevrildi. 

KEPEZ'DEKİ HASTANELER DE GERİ ÇEVİRDİ

Buradan oğlunu Kepez İlçesi'ndeki Sütçüler Devlet Hastanesi'ne götüren İzzettin Ahmed, buradan da aynı gerekçeyle geri çevrilince, bu kez Güllük Caddesi'nde bulunan Atatürk Devlet Hastanesi'ne geldi. Burada da İzzettin Ahmed'e aynı yanıt verildi. İzzettin Ahmed, son olarak oğlunu Demircikara Mahallesi'nde bulunan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Burada da kabul edilmeyen İzzettin Ahmed, oğlunu alıp eve gitti. 

DÖRT HASTANENİN NÜFUS CÜZDANI YOK DİYE BAKMADIĞI ÇOCUK EVDE ÖLDÜ

İzzettin Ahmed eve getirip yatağına yatırdığı oğlunun başında beklerken uyuyakaldığını, saat 05.00 sıralarında uyandığında minik Ali İzzet'i hareketsiz bulduğunu söyledi. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibinin öldüğünü saptadığı Ali İzzet Ahmed'in cenazesi adli tıpta yapılan otopsinin ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Oğlunun, götürdüğü 4 hastanenin de kabul etmediği için öldüğünü söyleyen ve şikayetçi olan İzzettin Ahmed, "Oğlum Ali İzzettin'in yüksek ateşi vardı. Çaresiz bir şekilde hastane hastane dolaştık, ancak nüfus cüzdanımız olmadığı gerekçesiyle hiçbir hastane kabul etmedi. Çaresiz eve döndük. Şimdi geride iki oğlum daha var. Onlar da aynı kaderi yaşarsa biz ne yapacağız. Çocuğumuzu okula gönderemiyoruz. Bunu sorun etmiyoruz da en azından tedavileri yapılsın" dedi.




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