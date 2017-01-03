15 ilde 89 gözaltı!

Cemaat'e yönelik soykırım





Hatay Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda kamu çalışanlarına yönelik Hatay merkezli İzmir, Ankara, Niğde, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adana, İstanbul, Eskişehir, Balıkesir, Kahramanmaraş, Konya ve Bitlis’te operasyon düzenlendi. Bu illerde çok sayıda adreste arama yapan polis, aralarında öğretmen, infaz koruma memuru, askeri personel ve zabıt katibinin de olduğu 69 kişiyi gözaltına aldı.





Diğer illerde gözaltına alınanlar Hatay'a getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 69 kişi, daha sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.





ANTALYA'DA DA CADI AVI





Antalya Gazipaşa’da 20 kişi hakkında cadı avı kapsamında gözaltı kararı verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü M.A. ile Ak Parti eski İlçe Başkanı M.B.A., Ak Parti eski İlçe Kadın Kolları Başkanı N.Ö. ve aile hekimi H.Y.’nin de aralarında bulunduğu 4’ü kadın 19 kişi sabah yapılan operasyonlarda gözaltına alındı.