Dört günlük tanzim satış zararı 222 bin lira

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Fethiye’deki halleri dolaşarak üreticilerle görüşen Girgin, izlenimlerini aktardı.

Süleyman Girgin “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait şirket, Fethiye’deki hallerden 4 günde 148 ton domates alıp İstanbul’a götürdü. Halden her şey dahil 4.5 liraya alınan domates, İstanbul’da 3 liraya satıldı. Kiloda 1.5 lira zarar edildi” dedi. 4 günde yalnızca Fethiye’den alınan domatesten meydana gelen toplam zararın 222 bin TL’ye ulaştığını aktaran Girgin, “Bu zararı hangi kurum karşılayacak? Zarar kimin cebinden çıkacak” diye sordu. “Göstermelik indirimlerle vatandaşın bir cebine koyulan, oluşan kamu zararı nedeniyle diğer cebinden çıkacak” diyen Girgin, “Bu yöntem yanlış. Doğru olan çiftçiyi, üreticiyi, tarımı desteklemektir” dedi.





"Yasaya aykırı"





Yapılan zararına satışların sebze, meyve ticaret yasasına da aykırı olduğuna ve rekabetin ortadan kaldırıldığına işaret eden Girgin, “Tanzim satışlar sadece İstanbul ve Ankara ile sınırlı. Bu illerdeki insanlar pahalılıktan etkileniyor da diğer illerdeki yurttaşlar etkilenmiyor mu? Tanzim, satış ekonomik çöküşün üstünü örtme çabasıdır. Tanzim günü kurtarma çabasıdır. Hükümet seçimlere kadar zevahiri kurtarma derdinde. Tanzim satışların zararı hepimizin üzerinde. Çözüm tanzim satışta değil, çiftçiye destek ve üreticiye teşvikte” değerlendirmesini yaptı.





Girgin, "Seçimden sonra bunun acısını fazlasıyla çıkarırlar" dedi.