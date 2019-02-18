Samanyolu Haber /Gündem / Abdullah Gül, Başbuğ'un anlattıklarını yalanladı: Cumhurbaşkanı o toplantılara katılmazdı /18 Şubat 2019 11:10

Abdullah Gül, Başbuğ'un anlattıklarını yalanladı: Cumhurbaşkanı o toplantılara katılmazdı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "2010 YAŞ sürecinde yaşanılan olaylarda Başbakan Erdoğan'ın daha uzlaşıcı, Cumhurbaşkanı Gül'ün ise daha ısrarlı olduğunu gördüm" diyen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a yanıt verdi: "Cumhurbaşkanı YAŞ üyesi olmadığından bu sürece katılmaz."

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Hürriyet gazetesinden İpek Özbey'e konuşan İlker Başbuğ, "2014 ve 2015 Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) toplantılarında alınan kararlar neticesinde terfi ettirilen general/amirallerin yüzde 65'i, ordudan 15 Temmuz sonrası tasfiye edildi. Bu çok düşündürücüdür. 2010 YAŞ sürecinde yaşanılan olaylarda Başbakan Erdoğan'ın daha uzlaşıcı, Cumhurbaşkanı Gül'ün ise daha ısrarlı olduğunu gördüm" ifadelerini kullandı.

Başbuğ'a yanıt veren eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, YAŞ prosedürleri ile ilgili üç noktanın kamuoyunun bilgisine sunulmasının faydalı olduğunu söyledi.

Gül, açıklamasında şu ifadeleri kullandı.

"Anılan tarihlerde Kuruluş Kanunu'na göre YAŞ toplantıları başbakanın başkanlığında toplanır ve TSK personelinin terfi işlemlerini tartışıp karara bağlar. Bu kapsamda general ve amiralliğe yükselecek albaylar ile bir üst rütbeye terfi ettirilecek generaller ve amiraller YAŞ toplantısında belirlenir ve bir üst rütbeye terfi ettirilirler. Cumhurbaşkanı YAŞ üyesi olmadığından bu sürece katılmaz. YAŞ toplantılarında kararlaştırılıp hazırlanan terfi listeleri toplantı sonrası cumhurbaşkanının imzasına sunulur. Öte yandan Bakanlar Kurulu'nun teklifiyle ve cumhurbaşkanının imzasıyla gerçekleşen genelkurmay başkanı ataması ve müşterek kararnameyle yapılan kuvvet komutanlarının atamalarında ise cumhurbaşkanının görüş ve direktifleri esas alınır."
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