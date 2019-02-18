Cizrespor'lu oyuncular Antalya'da maçtan sonra saldırıya uğradı

Saldırıya tepki gösteren Kulüp Başkanı Maruf Sefinç "İki futbolcumuz ve hocamız hastaneye kaldırıldı. Bunun açıklamasını bize yapmaları lazım. Bize neden saldırı yapılıyor" dedi.





Şırnak ekibi Cizrespor, Antalya Serik İsmail Oğan Stadı'nda Serik Belediyespor’a konuk oldu. Maç 1-1 sonuçlandı. Cizrespor Külüp Başkanı Maruf Sefinç, maçtan sonra saldırıya uğradıklarını söyledi.





Sefinç, maç başlamadan önce statta hareketli şarkıların çalındığını, maç başladıktan sonra ise ‘Ölürüm Türkiyem’ şarkısının çalınmaya başladığını ifade etti.





"Skor tabelasını kaldırıp Türk bayrağı koydular"





Sefinç, şunları kaydetti:





“Futbolcu kafilemiz stada girdiği zaman Tarkan’ın hareketli parçası çalıyordu. Daha sonra değiştirip ‘Ölürüm Türkiyem’ parçasını çaldılar. Ayrıca biz 1-0 öne geçtiğimizde skor tabelası ekranını kaldırıp Türk bayrağını koymuşlardı."





Yaklaşık 40 dakika 10 kişi ile oynadıklarını belirten Sefinç, "Maç biter bitmez. Serik Belediyespor’un Sinan Kalaycı ve Alican Tez adında 2 futbolcusu kaleci antrenörümüze yumruk attılar" dedi.





Sefinç sözlerine şöyle devam etti:





"İki futbolcunun saldırısından sonra taraftar da sahaya yabancı madde atmaya başladı. Koridorlarda hem futbolcular hem de Serik Belediyespor’un teknik heyeti takım kafilemize saldırdı ve futbolcularımızı darp etti. Ayrıca emniyet bu saldırılara yeterli müdahalede bulunmadı. Çünkü o kadar polisin içerisinde nasıl oluyor da futbolcumuzun burnu kırılıyor, diğer futbolcularımız dövülüyor. İki futbolcumuz ve hocamız hastaneye kaldırıldı. Bunun açıklamasını bize yapmaları lazım. Bize neden saldırı yapılıyor. Daha önceki deplasman maçlarında da küfürler ediliyordu bize.”





"Bize yapılan saldırıları hayretle izliyoruz" diyen Sefinç, orada resmen rehin alındığını söyledi.





"Durduk yere bir olay yaşanmadı"





Serik Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu'nun Instagram hesabından yapılan açıklamada saldırının nedeninin "Cizrespor teknik heyetinden bazı kişilerin hakemin üzerine yürümesi ve tribünlere dönüp küfür etmesi" olduğu savunuldu.





Açıklama şöyle:





"Bugün oynamiş olduğumuz 3.lig 3.grup musabakasinda cizrespor ile mac bitiminde yaşananlar hepimizi üzmüştür. Tüm futbol kamuoyu şunu bilmelidir'ki serikde durduk yere Asla bir olay yasanmamistir. Müsabaka sonunda cizrespor teknik heyetinde bulunan kişiler hakemin üstüne giderek hakeme sinkafli sözler söylemiş ama bunları duyan hakem hiç bir yaptırım uygulamamıştır. Bu yaptığım uygulanmayan zat tribünlere dönerek tarfatarlarimiza el kol hareketleri ile küfür etmiş olup bundan sonra olaylar yaşanmıştır. Kimse bu olayları normal bişey gibi görmüyor ve kınıyoruz ama kulübümüzün sosyal medya üzerinden suçlu algısı yapilmasina asla izin vermeyecegimizi tüm futbol kamuoyuna duyrulur."