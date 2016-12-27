Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ve AKP'yi şok edecek başkanlık anketi! /27 Aralık 2016 19:11

Erdoğan ve AKP'yi şok edecek başkanlık anketi!

Gezici Araştırma Şirketi: Halkın yüzde 58'i başkanlığa karşı; MHP'li seçmenin yüzde 64'ü 'hayır' diyor.

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Gezici Araştırma şirketinin genel müdürü Murat Gezici, AKP ve MHP’nin Meclis’e getirdiği anayasa değişiklik teklifine ilişkin olarak yaptıkları araştırmadan bir kısım paylaştı.

Buna göre, halkın yüzde 58’i değiştirilmesi planlanan sisteme karşı çıkıyor. 

Ankete göre, sisteme referandumda "Hayır" diyeceğini belirten yüzde 58'lik dilimin yüzde 20,5’i AKP’li, yüzde 93,7’si CHP’li, yüzde 64,2’si MHP’li, yüzde 95,3’ü de HDP’li.

Gezici, ayrıca “AKP seçmeninin başkanlığa karşı olan kesimi MHP seçmeniyle aynı düşünüyor Başkanlık eşittir federasyon, federasyon eşittir bölünme görüşünde” dedi.

Murat Gezici’nin Twitter’dan paylaştığı mesajlar şöyle:


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