Donald Trump'ın Suriye bakışı değişti





Salı günü Suriye'nin İdlib bölgesindeki Han Şeyhun kasabasına yönelik saldırı sonucunde 20'si çocuk en az 72 kişi hayatını kaybetmişti. Esad kimyasal silah kullandığı iddialarını reddediyor. Rusya da gazların muhaliflerden yayılmış olabileceğini söylüyor.





Trump Washington'daki basın toplantısında, selefi Barack Obama'nın ifadelerine gönderme yaparak, "Masum çocukları, masum bebekleri, küçücük bebekleri öldürdüğünde, pek çok sınırı aşarsın" dedi.





Obama, Suriye'de kimyasal saldırı kullanılmasının 'kırmızı çizgisi' olduğunu söylemiş ve bu gerçekleşirse müdahale edileceği uyarısında bulunmuştu.

Trump, saldırı sonrası "Suriye'ye ve Esad'a karşı tavrını değiştiğini" de söyledi. Suriye'ye yönelik politika değişikliği olup olmadığı yönünde daha önceki bir soruya "Göreceksiniz" şeklinde yanıt vermişti.





Trump yönetimi daha önce Beşar Esad'ın devrilmesinin öncelikleri olmadığını açıklamıştı.





İdlib saldırısıyla ilgili Rusya'dan gelen açıklamada Suriye ordusunun söz konusu kasabada bir cephaneliği hedef aldığı, cephanelikte bomba ve mayın yapımında kullanılan zehirli gazların bulunduğu belirtilmişti.





Trump açıklamasında Suriye'nin başlıca müttefiki Rusya'dan bahsetmedi.





Ancak ABD'nin Birleşmiş Milletler temsilciliği Rusya'yı Esad rejiminin işlediği suçları örtbas etmekle suçladı.





Haberler üzerine olağanüstü toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin oturumunda konuşan Büyükelçi Nikki Haley, "Rusya, dikkatleri Şam'daki müttefiklerinden uzağa çekmek için tekrar tekrar aynı yanlış söylemi kullanıyor. Rusya'nın aldırması için kaç çocuğun ölmesi gerekiyor" dedi.





ABD'nin tek taraflı müdahale edebileceğinin sinyallerini veren Haley, "Birleşmiş Milletler toplu hareket etme görevini uygulamakta sürekli başarısız olursa, devletlerin ömürlerinde kendi kararlarımızı almamız gereken zamanlar olur" dedi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan BM Silahsızlanma İşleri Yüksek Temsilcisi Kim Won-soo, doğrulandığı taktirde, İdlib'deki saldırının Ağustos 2013'te Guta'da yaşanan saldırıdan sonraki en büyük kimyasal silah saldırısı olacağını söyledi. Guta'daki saldırıda yüzlerce kişi ölmüştü. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), İdlib'teki kimyasal saldırı iddialarıyla ilgili açıklamasında, "Bazı vakaların, sinir gazı içeren organik fosfora maruz kaldığını gösteren bulgular var" dedi.

Han Şeyhun kasabasında ekibi bulunan Sınır Tanımayan Örgütü de, saldırı kurbanlarındaki belirtilerin kimyasal silah kullanıldığını gösterdiğini açıkladı.



