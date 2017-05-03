Samanyolu Haber /Dünya / 'Domates' sosyal medyanın gündemine oturdu /03 Mayıs 2017 22:48

'Domates' sosyal medyanın gündemine oturdu

Erdoğan ve Putin'in düzenlediği ortak basın toplantısında, Türk domatesinin Rusya'ya ihracına dair kısıtlamaların kalkmasıyla ilgili yaşanan diyalog sosyal medyanın gündemine oturdu.

'Domates' sosyal medyanın gündemine oturdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin’le görüşmesinden sonra, “Domates dışında her konuda mutabık kaldık” açıklamasının ardından, Erdoğan´ın danışmanlarından Mustafa Varank, Twitter’da ilginç bir akım başlattı.Varank’ın “Domates” yazdığı ve bir domates simgesiyle birlikte yaptığı paylaşımdan sonra, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de “Soçi’den sevgi ve selamlar” yazdığı twit’iyle birlikte bir domates fotoğrafı paylaştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da “Büyüksün” yazarak aynı domates fotoğrafını paylaştı. Bu akıma daha sonra başka kullanıcılar da kendi ‘domates içerikli’ twit’leriyle katıldı.


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