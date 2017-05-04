Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci Nur Ener tahliye edilmedi /04 Mayıs 2017 00:29

Gazeteci Nur Ener tahliye edilmedi

Gazeteci Nur Ener’in ilk duruşmasında tahliye edilmedi

Gazeteci Nur Ener tahliye edilmedi

Tutukluluğunun 64. gününde  Yeni Asya Gazetesi muhabiri Nur Ener ilk kez hakim karşısına çıktı. Davaya bakan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, tutukluluğun devamına karar verirken, bir sonraki duruşma günü olarak 15 Haziran tarihini belirledi.

“YAZILARA CEVAP GELMEDİ”

Cumhuriyet Başsavcıvekili mütalâasında Bank Asya’ya yazılan yazıya cevap verildiğini, ama gönderilen cd’nin açılamadığını; Superonline, Digitürk, Türk Telekom, D-Smart ve İstanbul İl Emniyet Md. Kom Şube Müdürlüğüne yazılan yazılara cevap verilmediğini belirtti. Mahkeme de yeniden yazı yazılmasına karar verdi. 
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