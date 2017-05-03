Adana'da 6 kişi öldürüldü





Olay, bu akşam saatlerinde merkez Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi’nde bir apartman dairesinde meydana geldi.Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dariye giren polis, 1’i kadın 6 kişinin silahla vurulmuş cesedi ile karşılaştı.Cinayetlerin işlendiği dairede 40 yaşlarında bir kişinin oturduğu ve kız istemek için ailesini çağırdığı öne sürüldü. Olayın aile içerisinde kız isteme yüzünden çıkan tartışmadan kaynaklandığı yönünde araştırma yapan polis, ev sahibi zanlının yakalanması için çalışma başlattı.