Samanyolu Haber /Gündem / Adana'da 6 kişi öldürüldü /03 Mayıs 2017 22:44

Adana'da 6 kişi öldürüldü

Adana’nın Seyhan ilçesinde bir apartman dairesinde 6 kişi ölü bulundu

Adana'da 6 kişi öldürüldü

Olay, bu akşam saatlerinde merkez Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi’nde bir apartman dairesinde meydana geldi.Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dariye giren polis, 1’i kadın 6 kişinin silahla vurulmuş cesedi ile karşılaştı.Cinayetlerin işlendiği dairede 40 yaşlarında bir kişinin oturduğu ve kız istemek için ailesini çağırdığı öne sürüldü. Olayın aile içerisinde kız isteme yüzünden çıkan tartışmadan kaynaklandığı yönünde araştırma yapan polis, ev sahibi zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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