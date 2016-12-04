Doların ve Euro'nun kritik haftası

PİYASALARDA döviz kurlarına bağlı dalgalanma devam ediyor. Dışarıda dolardaki değerlenme ivme kaybetmesine rağmen iç piyasada dolar/TL kurundaki yükseliş hızlandı. Temel etken dolar ve tahvil faizlerinde yükseliş olmakla birlikte bu durum iç gündemin biraz daha öne çıktığını gösteriyor. AB ile yaşanan polemikler, Suriye odaklı jeopolitik riskler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın döviz satın çağrıları ile faiz tartışmaları, Türkiye’nin hassas döviz dengesi ve başkanlık eksenli siyasi gelişmeler yakından takip ediliyor. Ancak cuma günü dışarıda doların değer kaybı ve uzun dönemli bono faizlerindeki düşüş içerideki baskıyı azalttı. Ekonomi yönetiminin iç kullanımda TL’yi baz alan tedbirleri henüz sonuç vermiş değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Döviz satıp TL ve altın alın” çağrısının etkileri izlenecek. Bazı yabancı yatırım bankalarının dolar/TL pozisyonunda kârlarını realize ettiklerine yönelik haberler önemli. Petrol fiyatları ve FED takip ediliyor. OPEC’in petrol üretiminde kesintiye gitme kararına bağlı petrol fiyatlarındaki yükselişin önümüzdeki dönemde cari açık ve enflasyona olası olumsuz yansımaları, FED’in faiz artışı beklenen 14 Aralık toplantısı ve İtalya’daki referandum sonuçlarına göre önemli etkenler olabilir. Türk sermaye piyasalarında Kasım ayı yabancı satışları 2.6 milyar dolara ulaşmış durumda. Yükselen döviz, düşen borsa görünümü borsada tepki, dövizde kâr satışnı gündeme getirdi. Ancak belirsizlik ve beklenti eksikliği nedeniyle temkinli görünüm korunuyor.











SATIŞ GÖRÜLEBİLİR





Dolar/TL kurunda çıkış trendi devam ediyor. İlk direnç 3.59-3.60 olarak görülürken bu seviyelere hareketlenmelerde tekrar satış görülebilir. 3.60 seviyesinin üzerinde 3.70-3.75 sonraki direnç noktaları. Geri çekilmelerde ise 3.50 ve 3.45 ilk destek seviyeleri. 3.45 seviyesinin üzerinde çıkış hareketi gücünü koruyacak. Çıkış denemeleri kâr satışlarıyla karşılaşabilir.

















EURO 4 LİRA OLUR MU?





Euro/TL kurunda, yeni zirve denemeleri sürüyor. İlk destek 3.70 ve 3.65 seviyelerinde. 3.65 daha önemli. Bu seviyenin üzerinde çıkış hareketinin devamı beklenebilir. İlk dirençler ise 3.82-3.83. Bu seviyelerde satışlar görülebilir. Sonraki dirençler 3.90 ve 4.00. 3.83’ü geçemeyen çıkışlar kâr satışı getirebilir.









BORSADA 72.000 DESTEĞİ ÇALIŞTI





BORSADA tutunma çabasıyla destek arayışı devam ediyor. İlk destek 72.000 seviyesinde görülürken bu seviyenin üzerinde tepki alımları görüldü. Trend desteği olarak görülen 72.000 seviyesinin altında kalınması durumunda ise düşüşün devamıyla birlikte sonraki destekler 70.500 ve 68.000 seviyelerinde görülüyor. İlk dirençler 74.500-75.000 seviyelerinde. Tepki alımlarının devamı için 75.000 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Destek noktalarında tepki alımları görülebilir. Ancak direnç seviyelerinde satışla karşılaşma olasılığı yüksek.