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Kış sertleşince penguen şehre indi!
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Kış sertleşince penguen şehre indi!
/
04 Aralık 2016 12:47
Kış sertleşince penguen şehre indi!
Rusya'nın St. Petersburg kentindeki bir nehirde, nereden geldiği bilinmeyen bir penguen görüldü.
Penguen şehre indi!
Doğal yaşam alanları güney yarımküre olan penguenlerin kuzey şehirlerinde görülmesi alışılmış değil. Nitekim penguenin St. Petersburg'daki nehre nasıl geldiği bilinmiyor.
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